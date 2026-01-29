Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
29.01.2026 13:39:21
WEF in Davos: Is Greenland the wake-up call Europe needed?
Europe faces waning influence amid wars, trade tensions, climate inaction and a US administration quick to hurl insults at its oldest allies. In Davos, leaders discuss how Europe can regain its mojo.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
