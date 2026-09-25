Weg für erneuten Tankrabatt ist frei

BERLIN (dpa-AFX) - Der Weg für einen erneuten Tankrabatt wegen der hohen Spritpreise ist frei. Der Bundesrat billigte ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz, das von Oktober bis Ende Dezember eine Entlastung um rund 17 Cent je Liter Benzin und Diesel vorsieht./sam/DP/nas