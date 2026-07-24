Weg präsentierte Quartalsergebnisse

Weg hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,80 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,01 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at