27.02.2026 06:31:29
Weg SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Weg SA hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,38 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Weg SA 0,400 BRL je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Weg SA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,25 Milliarden BRL im Vergleich zu 10,82 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,52 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,44 BRL je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,42 Prozent auf 40,80 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 37,99 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
