Weg SA präsentierte Quartalsergebnisse

Weg SA ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Weg SA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 BRL gegenüber 0,390 BRL im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 10,86 Milliarden BRL gegenüber 10,27 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at