Weg SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Weg SA gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 BRL, nach 0,370 BRL im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,47 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,08 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at