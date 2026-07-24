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24.07.2026 06:31:29
Weg SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Weg SA lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Weg SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 BRL je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,14 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,21 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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