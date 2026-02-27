Weg zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Weg hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Weg im vergangenen Quartal 1,90 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Weg 1,85 Milliarden USD umsetzen können.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,270 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Weg ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,30 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at