Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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23.07.2026 07:40:17
Wegen chinesischer Beteiligung: Mercedes-Verkaufsverbot in den USA könnte näherrücken
Die Vereinigten Staaten wollen gegen Autohersteller vorgehen, die chinesische Anteilseigner haben. Unter anderem Mercedes-Benz droht dadurch ein Verkaufsverbot. Unterstützung erhalten die Stuttgarter von zwei Senatoren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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