Wegen Corona-Lockdowns können Franzosen in Shanghai nicht wählen

SHANGHAI/PARIS (dpa-AFX) - Exil-Franzosen in der chinesischen Metropole Shanghai können wegen des strikten Corona-Lockdowns an diesem Sonntag nicht an der Endrunde der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Anders als in der Hauptstadt Peking und mehreren anderen Großstädten entschied Frankreich sich, in Shanghai keine Wahlbüros einzurichten, teilte die französische Botschaft in China mit. Dies geschah in Rücksprache mit dem französischen Verfassungsrat. Wegen der in Shanghai geltenden Ausgangssperre hatten Franzosen dort bereits während der ersten Wahlrunde nicht abstimmen können. Betroffen sind etwa 4500 Menschen. China erlebt derzeit die schlimmste Corona-Welle seit Ausbruch der Pandemie. Wegen der strikten Null-Covid-Politik in dem Land gelten weiträumige Ausgangssperren unter anderem in Shanghai./rbo/DP/zb