Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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12.11.2026 16:56:23
Wegen hoher Sonderbelastungen: VW soll pro verkauftem Auto nur Mini-Betrag verdienen
Wenn ein Volkswagen verkauft wird, verdient der Konzern daran laut einer Untersuchung fast nichts. Bei zwei großen deutschen Konkurrenten sieht es hingegen deutlich besser aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|Volkswagen (VW) St.
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