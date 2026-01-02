KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
02.01.2026 10:43:00
Wegen KI: Laut Prognose bis 2030 über 210.000 Jobs bei Europas Banken in Gefahr
In den nächsten fünf Jahren könnten in Europas Bankensektor 10 Prozent der Stellen wegfallen – dank KI und Onlinebanking. Das prognostiziert Morgan Stanley.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
