Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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24.04.2026 12:13:00

Wegen KI-Kosten: Microsoft will mit Abfindungen rund 9000 Stellen abbauen

Auch Microsoft investiert aktuell etwa 80 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Wohl im Gegenzug sollen die Personalkosten weiter sinken – über Abfindungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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