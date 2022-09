Wegen neuer Bedrohungen erhöhen deutsche Unternehmen ihre Cybersicherheit

Wegen sich überschneidender Krisen sowie neuer Technologien machen sich deutsche Unternehmen zunehmend Sorgen um ihre Cybersicherheit, sodass sie verstärkt in Security-Produkte und -Dienste investieren. Dies meldet eine neue Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Cybersecurity – Solutions and Services Report for Germany 2022” kommt zu dem Schluss, dass die durch den Ukraine-Krieg verursachten Cyberbedrohungen die Angriffsflächen vergrößert und zu mehr erfolgreichen Cyberattacken in Deutschland geführt haben. Hinzu kommen Störfälle infolge der COVID-19-Pandemie sowie die zunehmende Digitalisierung von Unternehmen. Da die Unternehmen immer mehr Daten, Kommunikation und Prozesse digitalisieren, schreiben sie dem Thema Cybersicherheit eine höhere Priorität zu.

"Eine ganzheitlich betrachtete Unternehmenssicherheit ist mehr als nur ein aktueller Trend. Sie ist für den erfolgreichen Betrieb eines Unternehmens unerlässlich”, sagt Roger Albrecht, Co-Lead, ISG Cybersecurity. "Deutsche Führungskräfte sind sich darüber im Klaren, dass Cyberattacken den Ruf und die Finanzen eines Unternehmens ernsthaft bedrohen können. Deshalb legen sie steigenden Wert auf eine sichere Zusammenarbeit mit Dritten, abgesicherte Prozesse in ihrem Kerngeschäft sowie auf sicher vernetzte und digitale Produkte.”

Deutsche Unternehmen und Behörden verteidigen sich gegen immer raffiniertere Cyberangriffe, während es an IT-Fachkräften, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit, mangelt, so die Studie weiter. Deshalb gibt es einen wachsenden Bedarf an Beratung, zumal die Risiken sowohl für große als auch für mittelständische Unternehmen in Deutschland weiter steigen.

Viele Unternehmen setzen vor diesem Hintergrund auf Anbieter von strategischen, technischen und Managed Services im Cybersecurity-Umfeld, um Unterstützung bei der Implementierung und ständigen Verbesserung ihrer Schutzmaßnahmen zu erhalten. Da viele Angreifer mit Social-Engineering-Methoden wie Phishing in Unternehmen eindringen, wenden sich Unternehmen zudem an Beratungs- und Schulungsanbieter, um Fehlern vonseiten ihrer Mitarbeiter vorzubeugen. Aufgrund der strengen Datenschutzbestimmungen greifen die meisten deutschen Unternehmen auf Anbieter zurück, die ihre Security Operations Center in Deutschland betreiben.

Arbeit aus dem Homeoffice sowie hybride Arbeitsmodelle haben sich mit der Pandemie schnell etabliert und werden voraussichtlich zum Dauerzustand. Dies hat die IT-Systeme anfälliger für Angriffe gemacht, da sich die Mitarbeiter von verschiedenen Standorten aus und über ihre eigenen Geräte mit dem Unternehmen verbinden. Um dieses Risiko zu bewältigen, investieren deutsche Unternehmen in moderne Identitäts- und Zugriffsmanagement-Funktionen (Identity & Access Management, IAM). Dies betrifft vor allem cloudbasierte Systeme, die über mehrere Cloud-Installationen hinweg betrieben werden.

"Deutsche Unternehmen müssen mehr Anwender, Geräte und digitale Dienste verwalten denn je", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader von ISG Provider Lens Research. "In vielen Fällen übernehmen Service-Provider diese Aufgaben."

Die Studie untersucht eine breite Palette von Cybersecurity-Trends in Deutschland, darunter die zunehmende Nutzung sogenannter "Zero Trust"-Ansätze, das Wachstum des Security-Marktes im Mittelstand sowie die Evolution des Schutzes von Endgeräten – seien es traditionelle Antivirenlösungen oder auf künstlicher Intelligenz basierende Verhaltensanalysen.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Cybersecurity – Solutions and Services Report for Germany 2022” bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 97 Anbietern in sechs Marktsegmenten: "Identity and Access Management (IAM)”, "Data Leakage/Loss Prevention (DLP) & Data Security”, "Advanced Endpoint Threat Protection, Detection & Response (Advanced ETPDR)”, "Technical Security Services (TSS)”, "Strategic Security Services (SSS)” sowie "Managed Security Services (MSS)”.

Die Studie führt IBM als "Leader” in fünf Marktsegmenten. Atos erhält diese Einstufung in vier Segmenten. Accenture, Axians, Capgemini, Deutsche Telekom und Microsoft sind "Leader” in jeweils drei Marktsegmenten. Bechtle, Broadcom, CANCOM, Computacenter, Controlware und Trend Micro sind "Leader” in je zwei Segmenten. CrowdStrike, Deloitte, DriveLock, DXC Technology, Forcepoint, GBS, HCL, HelpSystems, Infosys, KPMG, Matrix42, Okta, Orange Cyberdefense, Ping Identity, PwC, RSA, SentinelOne, Sophos, TCS, Trellix, VMware Carbon Black und Wipro erhalten die Einstufung "Leader” in jeweils einem Marktsegment.

Zudem werden HCL, OGiTiX, suresecure, Trellix und Wipro in je einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Atos, Cancom, Controlware, DriveLock, GBS, OGiTiX, suresecure und Syntax zum Download bereit.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Cybersecurity – Solutions and Services Report for Germany 2022” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens™

Die Studienreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220907005052/de/