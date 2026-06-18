Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.06.2026 21:29:00
Wegen Problemen mit Baustellen auf Autobahnen: Rückruf von 4.000 Waymo-Robotaxis
Alphabet-Tochter Waymo will das Verhalten seiner Fahrzeuge im Bereich von Autobahnbaustellen verbessern und hat fast 4.000 ihrer Robotaxis zurückgerufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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