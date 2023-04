Wegen rassistischer Belästigung: Tesla muss Ex-Mitarbeiter Schadenersatz zahlen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Am Tesla -Standort in Kalifornien soll eine "Plantagen-Mentalität" herrschen. So sehen es die Anwälte von Owen Diaz, der dort als Mitarbeiter rassistisch beleidigt wurde. Weil der Autobauer nichts gegen die Vorfälle unternommen hatte, wird nun eine millionenschwere Entschädigung an Diaz fällig.