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24.09.2026 09:46:38

Wegen Übernahmeangebot durch Uber: Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferant Delivery Hero muss sich nun doch keinen neuen Chef suchen. Angesichts des Übernahmeangebots durch den Konkurrenten Uber bleibt Delivery-Lenker Niklas Östberg weiter im Amt, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Der Mitgründer und langjährige Chef des Berliner Lieferdienstes hatte noch im Mai angekündigt, seinen Posten bis Ende März 2027 abzugeben. Nun seien Östberg und der Aufsichtsrat übereingekommen, dass der Manager über das Datum hinaus seinen bisherigen Job bei Delivery Hero machen soll.

Durch das laufende Übernahmeangebot durch den US-Konkurrenten habe sich die Situation der Gesellschaft "grundlegend geändert", begründeten die Berliner die Entscheidung. Östbergs Vertrag läuft den Angaben zufolge regulär noch bis zum 30. April 2029./tav/jha/

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