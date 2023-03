Wegen Vergiftungsgefahr: dm ruft Biomandeln zurück

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Drogeriemarktkette dm ruft bestimmte Packungen "dmBio Würzige Mandeln 50 g" zurück, weil sie unter Umständen einen erhöhten Anteil an Bittermandeln enthalten. Bei deren Verzehr werde Blausäure freigesetzt, was zu Vergiftungssymptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen führen könne, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mit. Betroffen sei Ware mit der Chargennummer 0722121202 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 15.12.2023 sowie mit der Chargennummer 0722112901 und dem MHD 01.12.2023. Die Angaben stünden auf der Rückseite der Verpackung im weißen Feld unten rechts.

Kundinnen und Kunden sollen die betroffenen Produkte - ob ungeöffnet oder angebrochen - in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Wer Anzeichen einer Vergiftung hat, solle zum Arzt gehen. Diese zeigten sich zeitnah nach dem Verzehr, hieß es./kre/DP/nas