Capgemini Aktie
WKN DE: A2DY0Z / ISIN: US13961R1005
|
03.02.2026 08:04:00
Wegen Vertrag mit ICE: IT-Beratungskonzern Capgemini stößt US-Tochter ab
Die Einheiten von ICE werden seit Wochen für ihr Vorgehen kritisiert. Jetzt zieht der französische IT-Beratungskonzern Capgemini Konsequenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!