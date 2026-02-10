Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
10.02.2026 15:43:00
Wegen Visa-Restriktionen: US-Techjobs boomen in Indien
Die restriktive Visa-Politik der Trump-Regierung entfaltet eine ungewollte Wirkung: US-Techkonzerne setzen verstärkt auf Personal in Indien statt den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
