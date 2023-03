Wegfall des Russlandgeschäfts belastet Großanlagenbau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Wegfall des russischen Marktes belastet den Großanlagenbau. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau (AGAB) verbuchten an ihren europäischen Stammsitzen im vergangenen Jahr Aufträge im Wert von 21 Milliarden Euro - 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Nachfrage aus Deutschland und anderen Industriestaaten sei dagegen deutlich gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag in Frankfurt mit. Für dieses Jahr erwarteten die meisten Großanlagenbauer konstante oder steigende Umsätze.

Im Inland verdoppelten sich die Bestellungen 2022 auf 6,6 Milliarden Euro - ein Höchstwert seit 2011. Auslöser seien Großaufträge für die Netzanbindung mehrerer Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee gewesen.

Die Auftragseingänge aus dem Ausland lagen mit 14,4 Milliarden Euro dagegen 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Hier wirkten sich die Sanktionen gegen Russland im Zuge des Ukraine-Krieges aus.

Die Auslandsbestellungen ohne das Russland-Geschäft betrachtet seien um 23 Prozent gestiegen, hieß es. Von Kunden aus Industrieländern wurden dem Verband zufolge erstmals seit 2008 Aufträge im Wert von mehr als 7 Milliarden Euro verbucht, vor allem aus Westeuropa. In den USA erreichten die Bestellungen mit 2,2 Milliarden Euro einen Rekord.

Der Markt für Großanlagen sei von pandemiebedingten Nachholeffekten sowie Projekten zur Digitalisierung und Dekarbonisierung von Industrieprozessen geprägt gewesen, erklärte Hannes Storch, stellvertretender Vorsitzender der AGAB. Der Großanlagenbau profitiere von der Nachfrage nach Technologien für saubere Energieerzeugung und zur Dekarbonisierung in der Industrie./als/DP/ngu