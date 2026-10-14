DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gesetzesvorhaben 14.10.2026 14:56:38

Wegfall des Steuervorteils für die Post: DHL-Aktie zeigt sich robust

Wegfall des Steuervorteils für die Post: DHL-Aktie zeigt sich robust

Die Bundesregierung möchte der Deutschen Post einen Steuervorteil streichen und zugleich den Zeitdruck beim Brieftransport etwas mindern.

Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben hat das Bundeskabinett beschlossen, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte.

Es geht dabei um die Umsatzsteuerbefreiung von sogenannten Teilleistungen, also Geschäftskunden-Briefen - etwa von Banken und Versicherungen. Seit 2024 sind die Deutsche Post und einige kleine Wettbewerber von der Steuerpflicht befreit, andere Wettbewerber hingegen nicht. Die geplante Maßnahme werde gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Wettbewerber ermöglichen, hieß es von dem Ministerium.

Ein weiterer Grund für das Vorhaben dürfte die Hoffnung auf Mehreinnahmen für den Fiskus sein, früheren Angaben zufolge könnte der Bund durch die Neuregelung pro Jahr 115 Millionen Euro pro Jahr bekommen - und zwar von der Post. Nach Einschätzung von Wettbewerbern der Post könnte diese Summe sogar deutlich höher ausfallen.

Bonner Konzern ist nicht begeistert

Die Post hält die geplante Umsatzsteuer-Pflicht für rechtswidrig. Die Folgen wären kontraproduktiv, heißt es vom Bonner Logistiker. "Briefe insbesondere von Banken, Versicherungen und der öffentlichen Hand würden unnötig verteuert und damit der Wechsel zu digitalen Alternativen zusätzlich beschleunigt."

Das würde das strukturelle Problem des Briefmarktes beschleunigen: "Die Mengen sinken weiter, während die Kosten für die flächendeckende Infrastruktur und die Löhne steigen." Dadurch werde jeder einzelne Brief perspektivisch teurer und die Finanzierung des Universaldienstes immer schwieriger. Die Post ist ein Universaldienstleister - sie muss also überall in Deutschland Sendungen zustellen und recht viele Briefkästen und Filialen betreiben. Solche Pflichten hat die Konkurrenz nicht.

Die kleinen Briefwettbewerber der Post werteten das Vorhaben der Bundesregierung hingegen positiv. Damit werde der Weg frei zu fairen Wettbewerbsbedingungen im Briefmarkt, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Briefdienste, Walther Otremba. Es werde eine zuverlässige und preisgünstige Postversorgung überall in Deutschland gesichert.

Gesetzgeber lockert die Zügel etwas

Das Gesetzesvorhaben, das noch in den Bundestag kommt, enthält aber auch positive Nachrichten für den gelben Riesen. Denn eine sogenannte Laufzeitvorgabe soll abgemildert werden: Bislang muss die Post 99 Prozent der heute eingeworfenen Briefe nach vier Werktagen zugestellt haben.

Dieser Wert soll zwar auch künftig gelten. Allerdings wird nun gewissermaßen eine Ausnahmeklausel eingearbeitet: Sendungsmengen, die wegen höherer Gewalt nicht befördert werden konnten, werden bei der Berechnung dieses Prozentwerts nicht einbezogen. Können die Postboten wegen extremer Wetterbedingungen nicht ausrücken oder sind sie langsamer unterwegs, wirken sich deren liegengebliebene Briefe nicht negativ auf die Statistik aus.

Die Abschwächung dieser Regel ist auch finanziell gut für die Post, weil sie dadurch bestimmte Vorhaltekosten nicht schultern muss. Damit gemeint sind etwa zusätzliches Personal oder kurzfristige Änderungen in der Fahrzeugflotte, um den Brieftransport zu beschleunigen - etwa die Umstellung von recht langsamen Lastwagen auf kleine schnellere Transporter. Gut für die Post ist zudem, dass bestimmte bürokratische Pflichten reduziert werden sollen.

Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,67 Prozent höher bei 56,80 Euro.

/wdw/DP/men

BERLIN/BONN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Mehr als 400 Millionen Euro: DHL investiert bis 2030 in Mittel- und Osteuropa
DHL-Aktie im Aufwind: Regulierer segnet Porto-Plus ab 2027 ab
DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal

Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com,Deutsche Post AG,Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
07:13 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 57,54 1,55% DHL Group (ex Deutsche Post)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen