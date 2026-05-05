Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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05.05.2026 14:52:24
Weggang des Länderchefs Indien: Julius Bär regelt Nachfolge interimistisch
Die Bank Julius Bär lässt den Posten des Länderchefs des Indien-Geschäfts nicht lange verwaist. Sie setzt auf eine bewährte Kraft, die bislang den Bereich der nicht in ihrer Heimat ansässigen indischen Kunden abgedeckt hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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