Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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15.07.2026 20:39:05
Wegovy Pill in Europe - Novo Nordisk Expands Franchise With First European Approval for Oral Weight Loss Drug
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