Wehrbeauftragte stellt Jahresbericht vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, stellt an diesem Dienstag (11.30 Uhr) ihren Jahresbericht für 2022 vor. Zuvor übergibt Högl ihn an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (beide SPD/10.30 Uhr). Die ursprünglich für Ende Februar geplante Vorstellung des Berichts war wegen einer Corona-Infektion Högls auf Mitte März verschoben worden. Die Wehrbeauftragte hilft nach Artikel 45b des Grundgesetzes dem Bundestag bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte. Sie gilt aber auch als Anwältin der Soldaten, die sich jederzeit an sie wenden können.

Högl hatte angesichts der Bundeswehraufrüstung zuletzt unter anderem gefordert, schnell Produktionskapazitäten in der Industrie aufzubauen./seb/DP/jha