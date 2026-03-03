|
03.03.2026 05:49:39
Wehrbeauftragter legt Jahresbericht zur Bundeswehr vor
BERLIN (dpa-AFX) - Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte, legt am Dienstag seinen ersten Jahresbericht im neuen Amt vor. Mit Interesse wird erwartet, wie er den Zustand der Streitkräfte bewertet und welche Mängel ihm aus der Truppe gemeldet werden.
Der Wehrbeauftragte wird auf fünf Jahre von den Mitgliedern des Bundestages gewählt und vom Bundestagspräsidenten ernannt. Er gilt als Anwalt der Soldaten, die sich jederzeit an ihn wenden können, und soll den Bundestag bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte unterstützen.
Der Wehrbeauftragte kann auch jederzeit angemeldete oder unangemeldete Besuche bei der Truppe unternehmen. Zu seinen Kernaufgaben gehört es, über die Wahrung der Grundrechte der Soldaten und der Grundsätze der Inneren Führung in der Bundeswehr zu wachen./cn/DP/nas
