30.01.2026 14:27:38

Wehrdienst-Fragebogen: Ruf nach Ausfüllpflicht für Frauen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Frauen-Union fordert, den neuen Wehrdienst-Fragebogen der Bundeswehr auszuweiten und Frauen verpflichtend zum Ausfüllen heranzuziehen. In einem Antrag für den CDU-Bundesparteitag Mitte Februar, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verlangen die Frauen, das jüngst beschlossene Modell der Freiwilligkeit beim Wehrdienst "umgehend weiterzuentwickeln".

Konkret heißt es im Antrag, sowohl Frauen als auch Männer sollten den Fragebogen "verpflichtend" ausfüllen. Bislang erhalten ihn alle, die 18 werden, aber nur Männer müssen reagieren, Frauen können freiwillig Auskunft geben.

Zudem soll der Bogen inhaltlich erweitert werden: Wer angibt, keinen Wehrdienst leisten zu wollen, sollte nach dem Willen der Frauen-Union künftig gefragt werden, ob stattdessen Interesse an einem Einsatz im sozialen Bereich - etwa in der Kinder- und Jugendhilfe oder Altenhilfe - oder im Zivil- und Katastrophenschutz besteht. Diese Daten sollten demnach an Wohlfahrtsverbände sowie Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW) oder das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weitergegeben werden, um potenzielle Freiwillige gezielt anzusprechen.

Wehrdienst-Modell steht vor Bewährungsprobe

Hintergrund ist der neue, zum 1. Januar 2026 eingeführte Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt. Sollte es der Bundeswehr mit Hilfe des Fragebogens nicht gelingen, genügend Freiwillige zu gewinnen, behält sich die schwarz-rote Koalition die Einführung einer sogenannten Bedarfswehrpflicht vor.

Die CDU-Frauen fordern für diesen Fall frühzeitig Vorbereitungen auch für einen Ersatzdienst zu treffen und die Attraktivitätsanreize des Wehrdienst-Solds auf einen solchen Dienst zu übertragen./skc/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:15 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
05:42 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen