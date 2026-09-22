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22.09.2026 11:59:00
Wehrpflicht - Marterbauer sieht Reform finanziell abgesichert
Wie am Montag durchgesickert war, soll das Modell für die Wehrpflicht so aussehen, dass sich direkt an die sechs Monate Grundausbildung ein Monat an Übungen anschließt. Die zwei weiteren Monate an Miliz-Übungen sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt absolviert werden.
Details beim Zivildienst noch unbekannt
Beim Zivildienst war geplant, dass dieser vorläufig bei neun Monaten bleibt. Allerdings soll er freiwillig verlängert werden können. Zudem soll er auf elf Monate ausgedehnt werden, wenn sich nicht ausreichend junge Männer für den Präsenzdienst finden. Wie der Modus genau aussehen soll, war zuletzt noch offen. Am schon vor längerem vereinbarten Prinzip wird sich jedenfalls laut Shetty nichts ändern.
Gerade der Zivildienst macht einen Beschluss komplizierter, da die Änderung einer Zwei-Drittel-Mehrheit bedarf. Daher wird der nun gemeinsame Vorstoß der Koalition nun FPÖ und Grünen übermittelt, um zu einer Verständigung zu kommen. Mit dem neuen Präsenzdienst-Modell ist man jedenfalls den Vorstellungen der Freiheitlichen ein Stück entgegengekommen. Die Grünen drängen wiederum darauf, dass die angekündigte höhere Vergütung für den Präsenzdienst auch Zivildienern gewährt werden soll.
bei/riß
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