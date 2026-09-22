22.09.2026 11:59:00

Wehrpflicht - Marterbauer sieht Reform finanziell abgesichert

Die Koalition hat sich auf ihr Modell zur Reform des Präsenzdiensts verständigt. Auch beim Zivildienst waren nur noch kleine Punkte zu klären, erklärte NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Dienstag beim Ministerrat, ohne ins Detail zu gehen. Zumindest finanziell scheint das Vorhaben abgesichert. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) meinte im Pressefoyer, man sei so gut vorangekommen, dass keine Bedenken bezüglich der zusätzlichen Kosten mehr bestünden.

Wie am Montag durchgesickert war, soll das Modell für die Wehrpflicht so aussehen, dass sich direkt an die sechs Monate Grundausbildung ein Monat an Übungen anschließt. Die zwei weiteren Monate an Miliz-Übungen sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt absolviert werden.

Details beim Zivildienst noch unbekannt

Beim Zivildienst war geplant, dass dieser vorläufig bei neun Monaten bleibt. Allerdings soll er freiwillig verlängert werden können. Zudem soll er auf elf Monate ausgedehnt werden, wenn sich nicht ausreichend junge Männer für den Präsenzdienst finden. Wie der Modus genau aussehen soll, war zuletzt noch offen. Am schon vor längerem vereinbarten Prinzip wird sich jedenfalls laut Shetty nichts ändern.

Gerade der Zivildienst macht einen Beschluss komplizierter, da die Änderung einer Zwei-Drittel-Mehrheit bedarf. Daher wird der nun gemeinsame Vorstoß der Koalition nun FPÖ und Grünen übermittelt, um zu einer Verständigung zu kommen. Mit dem neuen Präsenzdienst-Modell ist man jedenfalls den Vorstellungen der Freiheitlichen ein Stück entgegengekommen. Die Grünen drängen wiederum darauf, dass die angekündigte höhere Vergütung für den Präsenzdienst auch Zivildienern gewährt werden soll.

bei/riß

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