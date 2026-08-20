Weibo A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Weibo A hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 1,94 HKD. Im letzten Jahr hatte Weibo A einen Gewinn von 3,66 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 3,56 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,47 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,82 HKD sowie einem Umsatz von 3,48 Milliarden HKD gerechnet.

Redaktion finanzen.at