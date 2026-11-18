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18.11.2026 06:31:28
Weibo A legte Quartalsergebnis vor
Weibo A präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Weibo A 6,42 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Weibo A mit einem Umsatz von insgesamt 3,22 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 7,00 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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