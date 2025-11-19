Weibo A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Weibo A hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Weibo A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,49 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,83 HKD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,52 Prozent auf 3,46 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Weibo A 3,62 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at