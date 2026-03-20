Weibo A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Weibo A hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,290 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Weibo A 3,68 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,55 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13,25 HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,08 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 13,70 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,69 Milliarden HKD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 13,47 HKD je Aktie sowie einen Umsatz von 13,62 Milliarden HKD festgelegt.

Redaktion finanzen.at