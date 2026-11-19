Weibo hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Weibo 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Weibo mit einem Umsatz von insgesamt 411,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at