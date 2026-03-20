Weibo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Weibo hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Weibo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 455,2 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 1,70 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Weibo 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,76 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,73 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,74 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at