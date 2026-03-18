Weibo Aktie
WKN DE: A110V7 / ISIN: US9485961018
|
18.03.2026 16:23:03
Weibo Shares Fall 8% After Q4 Loss Despite Revenue Growth
(RTTNews) - Weibo Corporation (WB) shares declined 8.30 percent to $8.87, down $0.80 on Wednesday, after the company posted a loss for the fourth quarter despite modest revenue growth.
The stock is currently trading at $8.87 compared with its previous close of $9.67. Shares opened at $9.10 and traded between $8.64 and $9.31 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 1.23 million shares, above the average volume of about 942,228 shares.
Weibo posted a fourth-quarter net loss attributable to shareholders of $4.7 million, or $0.02 per share, compared with net income of $8.9 million, or $0.04 per share, a year earlier. Adjusted net income declined to $66.4 million from $106.6 million, while adjusted earnings per share fell to $0.25 from $0.40.
Total net revenue increased 4 percent to $473.3 million, with advertising and marketing revenue rising 5 percent to $403.8 million. Monthly active users reached 567 million in December 2025.
The stock has traded in a 52-week range of $7.10 to $12.96.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
