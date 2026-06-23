23.06.2026 16:28:38

Weidel kritisiert 'Zumutungen' der Rentenkommission

BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chefin Alice Weidel sieht in den Vorschlägen der Rentenkommission "Zumutungen", lobte aber auch positive Ansätze. So fordere die AfD bereits seit Jahren das von dem Gremium vorgeschlagene Rentenniveau von 70 Prozent, sagte Weidel vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Offensichtlich sei dieses Ziel also richtig und auch umsetzbar.

Nach den zuvor präsentierten Vorstellungen der Kommission sollen Menschen im Alter perspektivisch mit gesetzlicher, betrieblicher und privater Rente auf 70 Prozent des letzten Nettolohns kommen. Enthalten sein sollen die Erträge einer neuen Kapitalsäule. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) tritt für eine komplette Umsetzung der Vorschläge ein.

Kritik an Abschaffung von Minijobs

Die Empfehlungen seien "bei weitem nicht ausreichend", bemängelte Weidel. Sie forderte, dass auch Staatsbedienstete in die gesetzliche Rentenversicherung integriert werden müssten. Das sehen die Rentenvorschläge der Expertinnen und Experten nicht vor. Politiker aus Bund und Ländern sollen dort direkt aufgenommen werden, Beamte nicht.

Weidel kritisierte die Pläne für einen Wegfall der abschlagsfreien "Rente mit 63", die Anhebung des Rentenalters und verpflichtende Zusatzbeiträge. So würden Wirtschaft und arbeitende Bevölkerung belastet. "Wer arbeitet und Steuern und Abgaben entrichtet, soll noch länger arbeiten und noch mehr zahlen." Kritik übte Weidel außerdem an der im Bericht der Kommission vorgesehenen Abschaffung von Minijobs. Dies habe den Effekt, dass mehr Menschen schwarz arbeiten würden, sagte Weidel./laf/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen