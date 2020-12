Weidmann befürwortet Corona-Maßnahmen des Bundes, skeptisch bei EZB

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält die von der Bundesregierung getroffen wirtschaftlichen Maßnahmen in der Corona-Krise für vertretbar. "Die Summen, um die es hier geht, sind beeindruckend und für manche beängstigend. Aber es war richtig, beherzt einzugreifen, damit die Wirtschaft nicht in eine Abwärtsspirale gerät", sagte Weidmann der Rheinischen Post. "Deutschland hat in guten Zeiten solide gewirtschaftet und nun in schlechten Zeiten Spielraum." Die Schuldenlast werde den Erwartungen zufolge niedriger ausfallen als bei der Finanzkrise und für den deutschen Staat tragbar sein.

Weidmann sagte weiter, er gehe auch nicht davon aus, dass die zweite Welle wirtschaftlich größeren Schaden anrichten werde als die erste. "Das Wirtschaftsleben wird nicht ganz so umfassend eingeschränkt wie im Frühjahr. Die Unternehmen haben gelernt, besser mit der Situation umzugehen. Und die Impfungen werden zeitnah anlaufen", sagte er. "Entscheidend ist das Infektionsgeschehen. Die Pandemie muss eingedämmt und letztlich überwunden werden, damit sich die Wirtschaft nachhaltig erholen kann." Allerdings müssten "die staatlichen Krisenmaßnahmen nach der Krise auch wieder konsequent beendet werden". Diese Entscheidung sollte vom Verlauf der Pandemie abhängen und nicht vom nächsten Wahltermin, sagte Weidmann auf eine entsprechende Frage.

Die jüngsten Hilfsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Bewältigung der Corona-Folgen sieht Weidmann dagegen mit Skepsis. "Ich halte eine Unterstützung durch die Geldpolitik für notwendig, habe aber in der Tat Zweifel am Ausmaß der beschlossenen neuen Anleihenkäufe", sagte er der Zeitung. Es sei wichtig, auch diese Maßnahmen zurückzuführen, wenn der Notfall beendet sei, für den sie geschaffen wurden.

Die EZB hatte auf ihrer Zinssitzung Anfang Dezember das so genannte PEPP-Programm um 500 Milliarden Euro auf ein Volumen von inzwischen 1,85 Billionen Euro erhöht. Es war bereits die zweite Aufstockung dieses Notfall-Programms. Zudem wurden die Käufe bis Ende März 2022 verlängert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2020 20:00 ET (01:00 GMT)