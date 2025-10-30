Weifang Beida Jadebird Huaguang Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Weifang Beida Jadebird Huaguang Technology hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Weifang Beida Jadebird Huaguang Technology ein EPS von -0,030 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,2 Millionen CNY – eine Minderung von 53,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 191,1 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at