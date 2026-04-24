Weifang Yaxing Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Weifang Yaxing Chemical hat am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,57 Prozent auf 168,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 199,0 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at