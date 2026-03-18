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18.03.2026 13:07:56

Weighing the Costs of Corporate Silence

The days of the quarterly earnings report could be numbered as the Securities and Exchange Commission weighs a rule change. What it could mean for investors is likely to stir debate.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX und DAX schwächer -- Wall Street mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der ATX und der deutsche Leitindex bewegen sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.
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