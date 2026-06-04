Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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04.06.2026 18:17:10
Weight Watchers Broadens GLP-1 Reach As Eli Lilly Pursues New Kidney Disease Therapies
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