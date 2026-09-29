Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.09.2026 19:11:16
Weight Watchers Expands GLP-1 Era Strategy With Google Health
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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27.09.26
|OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall (dpa-AFX)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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24.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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23.09.26
|Alphabet-Aktie tiefer: Google-Rechenzentrum in Kronstorf braucht weiterhin keine UVP (APA)
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23.09.26
|Google-Rechenzentrum in Kronstorf braucht weiterhin keine UVP (APA)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 550,00
|-0,68%
|Alphabet A (ex Google)
|301,00
|0,13%
|Alphabet C (ex Google)
|297,75
|0,08%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|135,26
|-0,40%