Weight Watchers International Aktie
WKN: 765375 / ISIN: US9486261061
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05.11.2026 16:58:19
Weight Watchers Posts $15.1 Mln Q3 Profit Despite 11% Revenue Decline
(RTTNews) - WW International, Inc. (WW), operating as Weight Watchers, reported third-quarter 2026 revenue of $152.9 million, down 11% year over year.
Clinical Subscription Revenue increased 48% to $38 million, while net income reached $15.1 million, compared with a net loss of $57.5 million a year earlier.
Adjusted EBITDA rose 21% to $51.7 million, representing a 33.8% margin. Total subscribers stood at 2.3 million.
The company narrowed its FY26 revenue guidance to $625 million-$630 million and Adjusted EBITDA outlook to $110 million-$115 million.
Currently, WW is trading at $11.35, down 6.47%.
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