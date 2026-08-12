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12.08.2026 06:31:29
Weihai Baihe Biology Technological A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Weihai Baihe Biology Technological A hat am 09.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,54 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Weihai Baihe Biology Technological A 0,570 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Weihai Baihe Biology Technological A 251,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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