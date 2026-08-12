Weihai Baihe Biology Technological A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Weihai Baihe Biology Technological A hat am 09.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,54 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Weihai Baihe Biology Technological A 0,570 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Weihai Baihe Biology Technological A 251,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at