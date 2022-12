Weihnachten - Post: Eco-Brief bis zum 19. Dezember aufgeben

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0047 vom 05.12.2022 muss es im Titel richtig heißen: ....19. Dezember ... (nicht: 8. Dezember) ---------------------------------------------------------------------

Die Österreichische Post erwartet auch heuer wieder ein besonders hohes Packerlaufkommen vor Weihnachten, bis zu einer Million Pakete pro Tag könnten es werden. Damit alle Sendungen im In- und Ausland rechtzeitig bis zum 24. Dezember ankommen, rät die Post, sich an den folgenden Aufgabezeiten zu orientieren.

Prio-Briefe für Empfänger in Österreich sollten bis 21. Dezember und Eco-Briefe bis 19. Dezember aufgegeben werden. Die Aufgabefrist für innerösterreichische Pakete ist der 21. Dezember, "Post Express"-Sendungen können bis spätestens 22. Dezember abgegeben werden. Bei Sendungen ins Ausland sollte eine entsprechend frühere Aufgabefrist beachtet werden.

Alle Postfilialen werden am 23. Dezember von mindestens 8 bis 19 Uhr offen haben - Filialen, die regulär an Samstagen geöffnet haben, werden auch am 24. Dezember bis 12 Uhr zu Diensten sein.

Die Post-Zusteller sind "je nach Region und Bedarf auch an Wochenenden im Einsatz", so die Post AG. Am 8. Dezember werden Pakete ganztätig zugestellt, am 24. erfolgt eine Paketzustellung bis 12 Uhr.

