Österreichische Post Aktie

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WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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04.11.2026 11:05:00

Weihnachtsbriefmarke der Post dient auch als Christbaumschmuck

Die Österreichische Post gibt eine Weihnachtsbriefmarke in Form eines Christbaums heraus. Das in Vorarlberg gestickte Motiv ist ab Donnerstag erhältlich und kann auch als Christbaumschmuck verwendet werden. Dafür hat die Briefmarke eine Öse an der Spitze, durch die sich ein Faden ziehen lässt, teilte das Unternehmen am Mittwoch per Aussendung mit. 100.000 Stück soll es davon geben, der Nennwert liegt bei 4,65 Euro.

Entworfen und produziert wurde die Sonderedition vom Vorarlberger Stickereiunternehmen Hämmerle & Vogel aus Lustenau. Durch spezielle Stickmaschinen entstehen Form und Schriftzug auf einem dünnen Stickvlies, hieß es. Durch ein Goldfolien-Laminat entstehe der Schimmer auf dem tannengrünen Baum. Die Marke sei auch nach dem Versand noch als Baumschmuck geeignet. Dafür muss sie ausgeschnitten, in lauwarmes Wasser gelegt, abgenommen und mit einem Faden am Weihnachtsbaum befestigt werden.

aha/saw

ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at

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