Weihnachtsgeschäft im deutschen Einzelhandel nur "durchwachsen"

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, hat eine ernüchternde Bilanz des bisherigen Weihnachtsgeschäfts gezogen. "Der Blick auf den Verlauf des Weihnachtsgeschäfts fällt durchwachsen aus", sagte Genth den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Nur ein Viertel der Händlerinnen und Händler ist zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in der Weihnachtszeit, rund die Hälfte der Handelsunternehmen ist unzufrieden."

Schon vor dem Weihnachtsgeschäft sei die Stimmung im Einzelhandel extrem angespannt gewesen. Die anhaltende Pandemie, die aktuelle Energiekrise und die schwache Verbraucherstimmung belasteten die gesamte Branche. Ganz die Hoffnung schon aufgeben, will Genth aber nicht. "Noch läuft das Weihnachtsgeschäft nicht so gut wie erhofft, aber die traditionell umsatzstarke Zeit zwischen den Jahren könnte die gedämpfte Stimmung zum Jahresende etwas aufhellen."

Auf die Frage, ob die Insolvenzwelle im Handel sich weiter verstärke, sagte Genth: "Schon in der Zeit pandemiebedingter Lockdowns wurde deutlich, dass der Einzelhandel leise stirbt. Gerade in den Innenstädten mussten in den vergangenen Jahren viele Händlerinnen und Händler ihr Geschäft aufgeben, weil sie ihre Rücklagen während der Krise aufgebraucht haben." So sei die Zahl der Geschäfte seit 2019 um 41.000 zurückgegangen. "Das hinterlässt Spuren an allen Handelsstandorten", sagte Genth.

