Weihnachtszauber auf GigaTV

Entspannt mit der ganzen Familie an Weihnachten fernsehenDie besten und schönsten Weihnachtsfilme vereint in einer Rubrik auf GigaTVAbrufbar zu einem deutlich reduzierten Preis von nur 99 Cent pro FilmWie lässt sich das Warten aufs Christkind besser verkürzen als mit festlichen Film-Klassikern? Und welchen Weihnachtsfilm schaut man gemeinsam mit der Familie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag? Das alljährliche Weihnachtsangebot der Fernsehsender ist so groß, dass die Suche schnell in Stress ausarten kann. Wie gut, dass die speziell für Weihnachten zusammengestellten Filmsammlungen auf den TV- und Streaming-Plattformen die Auswahl vereinfachen. Einige der schönsten und wohl beliebtesten Weihnachtsfilme bietet Vodafone, Deutschlands größter Fernsehanbieter mit mehr als 13 Millionen TV-Kunden, vom 24. bis zum 26. Dezember in der GigaTV-Videothek zentral in der Rubrik ‚Weihnachtszauber' an. Das Angebot umfasst 24 Filme zu je 99 Cent. Darunter sind zeitlose Klassiker wie der ‚Der Polarexpress' oder ‚Der Grinch', aber auch Filme wie ‚Liebe braucht keine Ferien' und ‚Schöne Bescherung'. Zur Auswahl stehen die folgenden Titel:Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den CoopersAlle Jahre wieder …Als der Weihnachtsmann vom Himmel fielArthur WeihnachtsmannBad Santa (HD, OV)Barbie: Zauberhafte WeihnachtenBuddy – Der WeihnachtselfDer Grinch (2000)Der Grinch (2018)Der kleine LordDer PolarexpressDie Geschichte vom WeihnachtsengelDie Highligen drei KönigeDie Legende vom WeihnachtssternDrei Haselnüsse Für AschenbrödelEin Junge namens WeihnachtEin Wunder am WeihnachtsseeHexe Lilli rettet WeihnachtenLiebe braucht keine FerienNiko – ein Rentier hebt abNiko 2 – Kleines Rentier, großer HeldSanta & Co. – Wer rettet Weihnachten?Schöne BescherungTatsächlich… Liebe