Weil: Batterie wird wichtigste Komponente am Auto überhaupt

SALZGITTER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat den Bau der ersten konzerneigenen Batteriezellfabrik von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) in Salzgitter als "extrem wichtig" bezeichnet. "Künftig ist die Batterie die wichtigste Komponente am Auto überhaupt", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Das VW (Volkswagen (VW) vz)-Werk in Südostniedersachsen werde zum Weltleitwerk für Batteriezellen und insgesamt für die Batterie-Aktivitäten des Autobauers.

Weil sprach von einer "fundamental wichtigen Entscheidung" für die Stadt. Als Standort für Verbrennungsmotoren hätte das Werk laut Weil keine sichere Perspektive gehabt. Zum offiziellen Baubeginn der Zellfabrik, mit der Tausende Jobs in Salzgitter gehalten und geschaffen werden sollen, wurden am Nachmittag auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) und VW-Chef Herbert Diess erwartet.

Der Ministerpräsident setzte die Batterieoffensive auch in Bezug zu den aktuellen Sorgen um steigende Energiekosten. "Am Ende dieser Teuerungswelle wird man wahrscheinlich feststellen: Die erneuerbaren Energien sind auf Dauer um einiges wirtschaftlicher als alles das, was auf fossiler Grundlage betrieben wird", sagte er. Weil sitzt zusammen mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) im VW-Aufsichtsrat, das Land hält 20 Prozent der Stimmrechte am Unternehmen.