KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.07.2026 08:36:00
Weil sie denken, sie wären in einem Spiel: KI-Browser geben Passwörter heraus
Ein Trick hat KI-Browser dazu gebracht, sensible Daten wie Passwörter zu offenbaren. Man musste ihnen nur vorgaukeln, dass sie sich in einem Spiel befinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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